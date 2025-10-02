Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Завершились съёмки второго сезона сериала «Ландыши» — он называется «Вторая весна»

Завершились съёмки второго сезона сериала «Ландыши» — он называется «Вторая весна»
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмок второго сезона сериала «Ландыши». Новые серии получили название «Вторая весна».

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук и другие.

Режиссёром сериала «Ландыши. Вторая весна» выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

