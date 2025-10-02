Генри Кавилл показал фото с восстановлением после травмы с цитатой из Planescape: Torment

Британский актёр Генри Кавилл опубликовал новый пост в соцсетях. Звезда «Ведьмака» поделился новыми фотографиями с восстановлением после травмы ноги, которую он получил во время подготовки к съёмкам ремейка «Горца».

Вместе с картинками актёр также опубликовал цитату Дак’кона из знаменитой ролевой игры Planescape: Torment — «Терпи. И в терпении становись сильнее».

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Ранее стало известно, что из-за травмы Генри Кавилла съёмки ремейка «Горца» отложили на начало 2026 года, хотя его производство планировали начать в сентябре. Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».