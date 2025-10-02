Вышел трейлер криминального сериала Amsterdam Empire со звездой «Людей Икс» Фамке Янссен
Netflix опубликовал трейлер сериала Amsterdam Empire. Одну из ведущих ролей в нём сыграла звезда «Людей Икс» Фамке Янссен, которая сыграла в кинокомиксах взрослую Джин Грей.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Это история женщины по имени Бетти, которая узнаёт, что муж изменяет ей с местной журналисткой. Сначала героиня впадает в отчаяние, но потом берёт себя в руки и решает отомстить супругу, нанеся удар главному достижению его жизни — кофейной империи.
Вместе с Янссен сыграли Якоб Дервиг, Элиз Шаап и другие. Премьера всех серий состоится на Netflix 30 октября.
