Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Бустером и певцом Авраамом Руссо

2 октября вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это ещё один эпизод знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили популярный блогер Бустер и эстрадный певец Авраам Руссо.

Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале «Что было дальше?» . Продолжительность выпуска составляет 1 час 35 минут.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали популярный блогер Илья Exile и актёр Виталий Гогунский.