Стало известно, почему фильм «Простая случайность» не выйдет в кинотеатрах России

1 октября стало известно, что иранский фильм «Простая случайность» не выйдет в официальный российский прокат. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения картине, которая должна была выйти в кинотеатрах страны уже 30-го числа.

В комментарии изданию ТАСС в ведомстве раскрыли причину отказа в прокате. Фильму не выдали удостоверение на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Согласно нему, в прокатном удостоверении может быть отказано, если оно содержит материалы, нарушающие законодательство РФ . Что именно нарушила лента, неизвестно.

По сюжету фильма главный герой картины Эгхбал попадает в ДТП вместе со своей беременной женой. Внезапно его берут в плен бывшие заключённые — они уверены, что он тот самый офицер, что пытал их в тюрьме. Режиссёром фильма выступил известный иранский режиссёр Джафар Панахи («Офсайд»), который получил за ленту главную награду на Каннском кинофестивале-2025. Главные роли в фильме сыграли Вахид Мобассери, Марьям Афшари и Эбрахим Азизи.

Это уже третий иностранный фильм этой осени, который не выйдет в России. Ранее подобная ситуация произошла с драмой «Альфа» и романтической комедией «Нескромные».