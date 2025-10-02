Скидки
Falcons пропустит PGL Wallachia 6 по Dota 2 из-за визовых проблем у россиянина Malr1ne

Falcons пропустит PGL Wallachia 6 по Dota 2 из-за визовых проблем у россиянина Malr1ne
Стало известно, почему Team Falcons не вошли в число прямых приглашённых участников турнира PGL Wallachia Season 6 по Dota 2.

По словам керри команды Оливера skiter Лепко, коллектив отказался от участия из-за того, что мидер Станислав Malr1ne Поторак не смог получить визу для поездки в Румынию.

Мы пропускаем PGL Wallachia Season 6 из-за визовых проблем у Malr1ne. Это грустно, потому что PGL — такой хороший организатор, один из немногих или, может быть, даже единственный, кто не уменьшил призовой фонд и перевёл его на организации. И они платят довольно быстро.

Организатор турнира, компания PGL, ранее представила список приглашённых коллективов. В нём оказались Team Spirit, BetBoom Team, Aurora Gaming, PARIVISION, Team Tidebound, Tundra Esports, HEROIC, Nigma Galaxy, Wildcard, Team Liquid и Yakutou Brothers.

PGL Wallachia Season 6 пройдёт с 15 по 23 ноября в Бухаресте. Все матчи групповой стадии будут сыграны в формате best-of-3, гранд-финал состоится в формате best-of-5. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

Team Falcons с россиянином Малрином выиграла чемпионат мира The International 14 по Dota 2
