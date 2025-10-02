Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Фильм Снеговик (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Вышел трейлер новогоднего фэнтези «Снеговик» — премьера 11 декабря
Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Снеговик». Новогодняя картина выйдет в кинотеатрах России уже 11 декабря.

Видео доступно во VK-группе «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всём мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году его предаёт снежная колдунья Вьюга. Она хочет уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им.

Помешать планам колдуньи берётся Снеговик – главный помощник Дедушки. Герою предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать могущественный артефакт, который был спрятан на случай исчезновения Дедушки. Помогать ему в этом деле будут новые друзья – девочка Варя и её мама.

Режиссёром фильма выступил Александр Бабаев («Наследники: Дар крови»). Главные роли в масштабном фэнтези исполнили Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Игра»), Екатерина Темнова («Манюня: День рождения Ба»), Карина Разумовская («Трасса»), Александр Самойленко и Полина Максимова.

