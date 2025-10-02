Скидки
Аватар 3: Пламя и пепел (2025) — длительность, когда выйдет, дата выхода, продолжительность

«Большой сюрприз» — «Аватар 3» Джеймса Кэмерона вновь продлится около 3 часов
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон дал небольшое интервью изданию Variety. В нём постановщик в том числе рассказал о производстве «Аватара: Пламя и пепел» — третьей части фантастической франшизы.

Сейчас Кэмерон уже заканчивает финальный монтаж ленты, плотно работая с отделом по спецэффектам. Продолжительность фильма по традиции составит около трёх часов, однако его заботит другое — соберёт ли третий «Аватар» большую кассу и как долго он сможет творить в этой вселенной.

Большой сюрприз! Фильм продлится около трёх часов. Главный вопрос во всём этом: заработаем ли мы хоть что-нибудь? Заработаем. Но какова будет норма прибыли и сколько нужно, чтобы продолжить жить в этой вселенной?

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» состоится 19 декабря 2025 года. В триквеле события картины расскажут историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. В дальнейшем Кэмерон также планирует снять четвёртую и пятую части франшизы, которые завершат основную историю «Аватара».

