В кинотеатрах России вышла комедия «Мужские правила моего деда»
2 октября состоялась премьера фильма «Мужские правила моего деда». Семейная комедия о дружбе поколений уже доступна в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Лента рассказывает о Викторе Степановиче, деде советской закалки, который вместе со своим внуком отправляется в незабываемое путешествие, чтобы «воспитать в нём настоящего мужчину».

Главные роли в проекте сыграли Роман Мадянов («По щучьему велению»), Максим Матузный («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Агата Муцениеце («Возмездие») и Глеб Бочков («Стрельцов»). Режиссёром выступил Павел Воронин («Ухожу красиво»).

