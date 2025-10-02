Скидки
Новости

Сборы фильма «Дракула» Люка Бессона превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Дракула» Люка Бессона превысили 500 млн рублей
Комментарии

2 октября сборы фильма «Дракула» в России достигли 500 млн рублей. На достижение этого результата триллеру понадобилось три недели — премьера состоялась 11 сентября. Новая экранизация знаменитого мифа продолжает удерживать лидерство в прокате РФ вместе с военной драмой «Август».

Фото: ЕАИС

«Дракула» рассказывает историю графа Дракулы, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда она ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.

