Apple остановила разработку шлема Vision Pro 2 ради очков со встроенным ИИ

Apple остановила разработку шлема Vision Pro 2 ради очков со встроенным ИИ
Издание Bloomberg сообщило, что Apple приостановила разработку VR-гарнитуры Vision Air. По данным аналитиков, бюджетное устройство должно было поступить в продажу в 2027 году, но теперь его не выпустят.

Согласно информации СМИ, компания планирует уделить внимание разработке новых интеллектуальных очков на основе ИИ. Apple планирует составить конкуренцию другим VR-гарнитурам на рынке.

В 2024 году Apple выпустила очки виртуальной реальности под названием Vision Pro. Гарнитура стоила $ 3500 и была слишком тяжёлой, из-за чего была раскритикована пользователями — спрос на гаджет упал в течение нескольких недель. Vision Air должны были стать на 40% легче предыдущих очков и в два раза дешевле. Будут ли новые устройства сопоставимы по параметрам отменённому, пока неизвестно.

