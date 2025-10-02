Появились стильные постеры 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START представил стильные постеры третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Дата выхода продолжения знаменитого шоу пока неизвестна.

Фото: START

Сюжет третьего сезона расскажет о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Съёмки третьего сезона завершились в августе. Он станет финальным для всего сериала.