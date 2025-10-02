Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Моя геройская академия, 8-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 8-го сезона аниме «Моя геройская академия»
Комментарии

4 октября стартует восьмой сезон знаменитого аниме «Моя геройская академия» — финала шоу, рассказывающего о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

В восьмой сезон войдёт 25 серий — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Crunchyrol. Премьера финального эпизода состоится 21 марта 2026 года.

Расписание выхода восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 октября
2-я серия11 октября
3-я серия18 октября
4-я серия25 октября
5-я серия1 ноября
6-я серия8 ноября
7-я серия15 ноября
8-я серия22 ноября
9-я серия29 ноября
10-я серия6 декабря
11-я серия13 декабря
12-я серия20 декабря
13-я серия27 декабря
14-я серия3 января
15-я серия10 января
16-я серия17 января
17-я серия24 января
18-я серия31 января
19-я серия7 февраля
20-я серия14 февраля
21-я серия21 февраля
22-я серия28 февраля
23-я серия7 марта
24-я серия14 марта
25-я серия21 марта
О другом популярном аниме:
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android