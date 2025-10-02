Расписание выхода 8-го сезона аниме «Моя геройская академия»
4 октября стартует восьмой сезон знаменитого аниме «Моя геройская академия» — финала шоу, рассказывающего о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.
В восьмой сезон войдёт 25 серий — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Crunchyrol. Премьера финального эпизода состоится 21 марта 2026 года.
Расписание выхода восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 октября
|2-я серия
|11 октября
|3-я серия
|18 октября
|4-я серия
|25 октября
|5-я серия
|1 ноября
|6-я серия
|8 ноября
|7-я серия
|15 ноября
|8-я серия
|22 ноября
|9-я серия
|29 ноября
|10-я серия
|6 декабря
|11-я серия
|13 декабря
|12-я серия
|20 декабря
|13-я серия
|27 декабря
|14-я серия
|3 января
|15-я серия
|10 января
|16-я серия
|17 января
|17-я серия
|24 января
|18-я серия
|31 января
|19-я серия
|7 февраля
|20-я серия
|14 февраля
|21-я серия
|21 февраля
|22-я серия
|28 февраля
|23-я серия
|7 марта
|24-я серия
|14 марта
|25-я серия
|21 марта
