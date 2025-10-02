Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Сериал Камбэк с Петровым от Кинопоиска (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Камбэк» с Александром Петровым
Комментарии

Уже 4 октября состоится премьера сериала «Камбэк». Действие сериала начинает разворачиваться в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и спустя два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь ему вспомнить прошлое и вернуть настоящую жизнь.

В первый сезон «Камбэка» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 15 ноября.

Расписание выхода сериала «Камбэк»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 октября
2-я серия4 октября
3-я серия11 октября
4-я серия18 октября
5-я серия25 октября
6-я серия1 ноября
7-я серия8 ноября
8-я серия15 ноября
