Расписание выхода сериала «Камбэк» с Александром Петровым
Уже 4 октября состоится премьера сериала «Камбэк». Действие сериала начинает разворачиваться в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и спустя два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь ему вспомнить прошлое и вернуть настоящую жизнь.
В первый сезон «Камбэка» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 15 ноября.
Расписание выхода сериала «Камбэк»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 октября
|2-я серия
|4 октября
|3-я серия
|11 октября
|4-я серия
|18 октября
|5-я серия
|25 октября
|6-я серия
|1 ноября
|7-я серия
|8 ноября
|8-я серия
|15 ноября
