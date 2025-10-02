Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Стартовали съёмки семейного фильма «Взлётная полоса» — премьера в 2026 году

Стартовали съёмки семейного фильма «Взлётная полоса» — премьера в 2026 году
Компания LIHO!Production сообщила о старте производства фильма «Взлётная полоса». Съёмки семейной картины проходят в Северной Осетии.

Фото: LIHO!Production

Сюжет ленты повествует о мальчике Егоре из горного посёлка, который не может смириться с пропажей отца — пилота, исчезнувшего во время рейса. Парень верит, что лётчик жив. Он хочет восстановить взлётную полосу вместе с подругой Таней, чтобы в один момент отцу было куда прилетать.

Главные роли в картине сыграли Александр Бугин («Остаться друзьями»), Анна Рытова («СуперИвановы») и Сергей Фёдоров («Сокровища гномов»). Режиссёром выступила Диана Шапшай — для неё «Взлётная полоса» станет полнометражным дебютом. Премьера фильма состоится в 2026 году.

