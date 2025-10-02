Скидки
Вышел трейлер сериала «Смерть бабника» со звездой «Дома Дракона» Мэттом Смитом

Телеканал Sky представил трейлер сериала «Смерть бабника». Премьера шоу состоится 20 ноября. Всего в сезон войдёт шесть серий.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет основан на одноимённом романе Ника Кейва 2009 года. Главный герой — ловелас Банни Манро, который после смерти жены берёт своего маленького сына и отправляется в большое турне. Мальчику предстоит понять настоящую личность своего отца и узнать его поближе.

Главную роль в проекте сыграл звезда сериалов «Доктор Кто» и «Дом Дракона» Мэтт Смит. В шоу также снялись Сара Грин («Однажды в Ирландии»), Линдси Дункан («Бойфренд из будущего») и Дэвид Трелфолл («Стать Джоном Ленноном»). Автором «Смерти бабника» выступила Изабелла Эклёф, известная по сериалам «Дом с прислугой» и «Индустрия».

