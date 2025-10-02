Скидки
Аниме Ванпанчмен, 3-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
Комментарии

Уже 5 октября стартует третий сезон мультсериала «Ванпанчмен». В продолжении Сайтама продолжит выполнять свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок».

В третий сезон аниме войдут 12 эпизодов — они будут появляться еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 21 декабря.

Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 октября
2-я серия12 октября
3-я серия19 октября
4-я серия26 октября
5-я серия2 ноября
6-я серия9 ноября
7-я серия16 ноября
8-я серия23 ноября
9-я серия30 ноября
10-я серия7 декабря
11-я серия14 декабря
12-я серия21 декабря
Комментарии
