Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
Уже 5 октября стартует третий сезон мультсериала «Ванпанчмен». В продолжении Сайтама продолжит выполнять свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок».
В третий сезон аниме войдут 12 эпизодов — они будут появляться еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 21 декабря.
Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 октября
|2-я серия
|12 октября
|3-я серия
|19 октября
|4-я серия
|26 октября
|5-я серия
|2 ноября
|6-я серия
|9 ноября
|7-я серия
|16 ноября
|8-я серия
|23 ноября
|9-я серия
|30 ноября
|10-я серия
|7 декабря
|11-я серия
|14 декабря
|12-я серия
|21 декабря
Материалы по теме
Комментарии