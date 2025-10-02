Первый сезон аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире» официально вышел в России

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел первый сезон популярного аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире». Все 24 эпизода появились с двумя переводами от студии DEEP и закадровым – от Anistar.

Главный герой аниме — обычный парень и кулинар Цуёси Мукода, который магическим образом переносится в сказочное королевство. В волшебном мире требуется настоящий герой, а Цуёси оказался там по ошибке, ведь он может только приобретать продукты питания онлайн. Парень отправляется в путешествие по новому миру, где его навыки становятся популярными.

Первый сезон шоу вышел в 2023 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDB он получил 7,6 балла из 10. Продолжение аниме стартует уже 7 октября.