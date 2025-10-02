Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Острые козырьки» получит продолжение

Сериал «Острые козырьки» получит продолжение
Аудио-версия:
Комментарии

Автор знаменитого сериала «Острые козырьки» Стивен Найт работает над продолжением культового шоу. Проект получит два новых сезона, в каждом из которых будет по шесть серий.

Продолжение выступит прямым сиквелом предстоящего фильма от Netflix, который должен выйти в 2026 году. Сюжет снова сконцентрируется на новом поколении семьи Шелби, которое будет бороться за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема. Исполнительным продюсером, помимо Найта, выступит исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).

Сериал «Острые козырьки» транслировался на протяжении шести сезонов на канале BBC Two, с 2013 по 2022 год. Шоу стало культовым по всему миру, а также было высоко оценено как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 93% свежести от обозревателей и 94% – от зрителей. Новые сезоны будут распространяться не только на оригинальном телеканале, но и на стриминговом сервисе Netflix.

Другой сериал от создателя «Острых козырьков»:
«Дом Гиннесса»: вышел новый хит автора «Острых козырьков»
«Дом Гиннесса»: вышел новый хит автора «Острых козырьков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android