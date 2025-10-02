«Она не человек»: кино-профсоюзы выступили против ИИ-актрисы Тилли Норвуд

Американский кино-профсоюз SAG-AFTRA отреагировал на заявление о подписании контрактов с Тилли Норвуд, цифровой актрисой, которую сгенерировала нейросеть. Организация выступила против появления ИИ-девушки в кино.

В заявлении профсоюза говорится, что Тилли создавали с помощью компьютерной программы, обученной на примере других профессиональных актёров — но без их разрешения. По словам организации, такой проект «обесценивает человеческое мастерство».

Тилли Норвуд — это не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на примере бесчисленных профессиональных актёров — без их разрешения и какой-либо компенсации. Такой проект создаёт проблему использования ворованных актёрских работ, чтобы лишить профессионалов работы, обесценивая человеческое мастерство.

Против Тилли также выступил британский профсоюз Equity. Генеральный секретарь организации Пол Флеминг заявил, что ИИ-актриса никогда не будет такой же профессиональной, как живые люди. Ранее актриса и создатель студии по производству искусственного интеллекта Particle6 Элин Ван дер Вельден сообщила, что голливудские агенты уже хотят заключить контракты с Тилли Норвуд.