Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Она не человек»: кино-профсоюзы выступили против ИИ-актрисы Тилли Норвуд

«Она не человек»: кино-профсоюзы выступили против ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Аудио-версия:
Комментарии

Американский кино-профсоюз SAG-AFTRA отреагировал на заявление о подписании контрактов с Тилли Норвуд, цифровой актрисой, которую сгенерировала нейросеть. Организация выступила против появления ИИ-девушки в кино.

В заявлении профсоюза говорится, что Тилли создавали с помощью компьютерной программы, обученной на примере других профессиональных актёров — но без их разрешения. По словам организации, такой проект «обесценивает человеческое мастерство».

Тилли Норвуд — это не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на примере бесчисленных профессиональных актёров — без их разрешения и какой-либо компенсации. Такой проект создаёт проблему использования ворованных актёрских работ, чтобы лишить профессионалов работы, обесценивая человеческое мастерство.

Против Тилли также выступил британский профсоюз Equity. Генеральный секретарь организации Пол Флеминг заявил, что ИИ-актриса никогда не будет такой же профессиональной, как живые люди. Ранее актриса и создатель студии по производству искусственного интеллекта Particle6 Элин Ван дер Вельден сообщила, что голливудские агенты уже хотят заключить контракты с Тилли Норвуд.

О компьютерной актрисе:
ИИ-актрису Тилли Норвуд готовятся подписать в Голливуде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android