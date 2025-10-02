Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

G2 Esports прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 22 по CS 2

G2 Esports обыграла ENCE в пятом раунде первой стадии ESL Pro League Season 22. Встреча завершилась со счётом 2:0 (13:9 на Ancient и 13:5 – на Train).

Благодаря победе состав Никиты HeavyGod Мартыненко вышел на статистику 3-2 и прошёл во вторую стадию турнира. Она пройдёт с 4 по 8 октября, подробнее расписание появится позже.

Капитан состава Неманья huNter- Ковач подвёл итоги первой стадии:

Это был тяжёлый групповой этап. Мы проиграли матчи, которые не должны были проигрывать, и этого никто не ожидал. Но самое важное — мы всё же прошли дальше. Нам нужно играть лучше, если мы хотим быть конкурентоспособными на втором этапе.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Участие принимают 24 команды, который сражаются за призовой фонд в размере $ 400 тыс.