Бета Call of Duty: Black Ops 7 стартует 2 октября — как принять участие

ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
14:30 Мск
Бета Калл оф Дюти, Блэк Опс 7 — как играть бесплатно, как получить доступ, когда пройдёт, все сроки и детали

2 октября стартует бета-тестирование нового шутера Call of Duty: Black Ops 7. Оно пройдёт в два этапа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Первый этап стартует в 20:00 мск и продлится до 5 октября. Он будет доступен для игроков, которые оформили предзаказ игры, а также для подписчиков Game Pass Ultimate. Кроме того, принять участие можно с помощью ключей на закрытое бета-тестирование, которые раздают на партнёрских трансляциях или продают на различных площадках. Пользователи смогут опробовать три карты и четыре режима.

Фото: Activision

Открытое бета-тестирование начнётся 5 октября и продлится до 8 октября. Оно будет доступно для всех игроков. В игру добавят ещё три карты, новые режимы, оружие и экипировку.

Даты проведения открытого бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7:

  • 2-5 октября — ранний доступ,
  • 5-8 октября — открытый этап.
О новом шутере Activision:
Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Black Ops 7
