Бета Call of Duty: Black Ops 7 стартует 2 октября — как принять участие

2 октября стартует бета-тестирование нового шутера Call of Duty: Black Ops 7. Оно пройдёт в два этапа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Первый этап стартует в 20:00 мск и продлится до 5 октября. Он будет доступен для игроков, которые оформили предзаказ игры, а также для подписчиков Game Pass Ultimate. Кроме того, принять участие можно с помощью ключей на закрытое бета-тестирование, которые раздают на партнёрских трансляциях или продают на различных площадках. Пользователи смогут опробовать три карты и четыре режима.

Фото: Activision

Открытое бета-тестирование начнётся 5 октября и продлится до 8 октября. Оно будет доступно для всех игроков. В игру добавят ещё три карты, новые режимы, оружие и экипировку.

Даты проведения открытого бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7: