Первый тизер «Мстителей: Судный день» покажут на премьере «Аватара 3» — инсайдер

Инсайдер DanielRPK сообщил дату выхода первого тизера фильма «Мстители: Судный день». Согласно его данным, трейлер начнут показывать в кинотеатрах с 19 декабря.

Таким образом, западные зрители могут увидеть тизер на сеансах фильма «Аватар: Пламя и пепел». Официально о появлении ролика перед показом картин компания Disney не сообщала.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. Основные съёмки «Судного дня» завершились в сентябре.

О новых «Мстителях»:
«У вас мозг вытечет из ушей»: Ченнинг Татум — о фильме «Мстители: Судный день»
