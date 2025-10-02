Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Последние дни» от режиссёра «Форсажа 9» — премьера 24 октября

Вышел трейлер фильма «Последние дни» от режиссёра «Форсажа 9» — премьера 24 октября
Студия Vertical выпустила трейлер фильма Last Days («Последние дни»). Премьера драмы состоится 24 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Картина повествует о Джоне Аллене Чау, который решает отправиться в опасное путешествие по всему миру, чтобы поделиться своей верой с изолированным племенем на Сентинельском острове. Ему мешают не только окружающие условия, но и детектив, который уверен, что герой нанесёт вред не только себе, но и местным жителям.

Главные роли в картине сыграли Скай Янг (сериал Halo), Радхика Апте («Пэдмен») и Кен Люн («Остаться в живых»). Режиссёром выступил Джастин Лин — постановщик пяти частей серии фильмов «Форсаж».

