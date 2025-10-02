«Сначала я был зол»: rain прокомментировал уход из FaZe Clan

Бывший игрок FaZe Clan Ховард rain Найгард впервые прокомментировал уход из команды в подкасте HLTV.

Rain поделился, что о кике стало известно сразу после BLAST Open Fall 2025, то есть в начале сентября.

После BLAST London я узнал о возможности обмена и о том, что меня кикнут. Сначала я был зол, что пропущу мэйджор и оставшийся сезон, но потом я смирился, подумал о том, какую роль я хочу занимать в будущем. Теперь для меня открылись новые возможности.

О том, к какой команде присоединится киберспортсмен в будущем, пока неизвестно. Сам Найгард выразил желание однажды стать капитаном команды.

Почему хочу стать капитаном? Это новый вызов для меня. Немного устал от роли энтри. Этот год показал, что я могу менять роли, почему бы не попробовать? А где бы я хотел играть теперь? FaZe, учитывая игроков и историю организации, я бы всё ещё хотел выступать за них. MOUZ также были бы интересным вариантом. Может, Falcons, но это сложная команда.

Rain выступал за FaZe с января 2016 года, сыграв за клуб 1848 карт и завоевав множество тир‑1 титулов, включая PGL Major Antwerp 2022. За время пребывания в составе его средний индивидуальный рейтинг составил 1,01.