Расписание игр финальной стадии Valorant Champions 2025 — двое россиян в борьбе за титул
С 3 по 5 октября в Париже состоятся решающие матчи чемпионата мира по Valorant — лучшие команды планеты разыграют главный титул в шутере от Riot Games и главный приз в размере $ 1 млн.
К финальной стадии на Valorant Champions 2025 остались четыре коллектива, которые и разыграют трофей. На звание чемпиона мира претендуют два россиянина: Тимофей Chronicle Хромов выступает за Fnatic, а Илья something Петров — за Paper Rex.
Расписание финальной части Valorant Champions 2025:
- 3 октября, 14:00. Верхняя сетка, Fnatic (Европа) — NRG (США);
- 3 октября, 17:00. Нижняя сетка, DRX (Южная Корея) — Paper Rex (Азия);
- 4 октября, 14:00. Нижняя сетка, победитель DRX/RR — проигравший Fnatic/NRG;
- 5 октября, 14:00. Гранд-финал, победитель Fnatic/NRG — победитель нижней сетки.
