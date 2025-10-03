Расписание игр финальной стадии Valorant Champions 2025 — двое россиян в борьбе за титул

С 3 по 5 октября в Париже состоятся решающие матчи чемпионата мира по Valorant — лучшие команды планеты разыграют главный титул в шутере от Riot Games и главный приз в размере $ 1 млн.

К финальной стадии на Valorant Champions 2025 остались четыре коллектива, которые и разыграют трофей. На звание чемпиона мира претендуют два россиянина: Тимофей Chronicle Хромов выступает за Fnatic, а Илья something Петров — за Paper Rex.

Расписание финальной части Valorant Champions 2025: