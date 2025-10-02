Спрос на iPhone 17 превзошёл прогнозы — аналитики

Инвестиционный банк Morgan Stanley сообщил, что спрос на линейку смартфонов iPhone 17 превзошёл ожидания. Аналитики заявили, что количество продаваемых устройств компании Apple немного выше прогнозов.

Так, среди пользователей не очень популярным оказался новый сверхтонкий iPhone Air — в отличие от остальных моделей линейки, его покупают меньше всего. Однако на старте сильный спрос показали базовые модели, а также Pro и Pro Max.

Специалисты также сообщили, что во второй половине 2025 года Apple увеличит производство гаджетов. Объём продукции вырастет до более 90 млн в связи с высоким спросом. Morgan Stanley прогнозирует, что динамика поставок iPhone будет высокой в 2026 и 2027 годах, в связи с выпуском первой складной модели гаджета. Специалисты повысили целевую стоимость акций Apple до $ 298 с учётом повышенного спроса.