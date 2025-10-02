Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
FACEIT завершила проверку 18-летнего русскоговорящего игрока CS 2

FACEIT завершила расследование в отношении 18-летнего игрока из России под ником nocries, который в короткие сроки занял первое место в североамериканском рейтинге по Elo в CS2.

Было проведено трёхэтапное расследование. Сначала специалисты проверили аккаунт на предмет мультиаккаунтинга и бустинга — нарушений выявлено не было.

Затем с игроком провели интервью, где он подтвердил личность и предоставил паспортные данные. В ходе беседы были разъяснены спорные моменты, включая использование нового Steam-аккаунта и смены IP-адресов, связанные с переездом и учёбой за рубежом.

Заключительным шагом стала проверка в офисе FACEIT в Нью-Йорке. На специально подготовленном оборудовании nocries сыграл девять матчей, подтвердив уровень своей игры и повторно поднявшись на первую строчку рейтинга. Игрок получил постоянное приглашение в FACEIT Pro League.

Ситуация с nocries во многом напоминает историю Робина ropz Коля, который в 2017 году также оказался под подозрением после резкого роста результатов. Тогда FACEIT проверяла его игру на LAN-турнире, где молодой киберспортсмен доказал свою честность и впоследствии стал одной из звёзд мирового уровня.

А Valve тем временем, по слухам, работает над античитом:
