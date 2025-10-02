FURIA прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 22, обыграв B8

B8 Esports уступила FURIA в пятом, решающем раунде первой стадии ESL Pro League Season 22. Встреча завершилась со счётом 2:1 (5:13 на Mirage, 13:8 на Inferno и 13:9 – на Overpass).

Этот матч стал последним для первой стадии турнира. FURIA прошла во вторую стадию, где столкнётся с такими командами, как Team Spirit, Team Vitality, Team Falcons и другими.

B8 Esports, в свою очередь, покинула ESL Pro League Season 22. Ранее из турнира выбыли ENCE, Fluxo, Legacy, HEROIC, M80, NRG и Rooster.

Вторая стадия чемпионата пройдёт с 4 по 8 октября, подробнее расписание появится позже.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Участие принимают 24 команды, который сражаются за призовой фонд в размере $ 400 тыс.