Wildcard рассталась с составом по Dota 2

Организация Wildcard Gaming объявила о расформировании своего состава по Dota 2. Клуб опубликовал короткое сообщение, поблагодарив игроков и тренера за сотрудничество:

Даже лучшие истории подходят к концу. Сегодня мы прощаемся с нашим составом по Dota 2 и желаем ребятам всего наилучшего в будущем.

В ростер входили:

Люк Yamsun Ванг;

Френсис RCY Фандемера;

Виктор Fayde Зуев;

Даниил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Боккиккио;

Ионут Blincc Мусат (тренер).

До официального объявления стало известно, что бывшие игроки зарегистрировались на открытую квалификацию к BLAST Slam IV. Команда вернулась к своему прежнему названию — Apex Genesis, под которым коллектив уже выступал до перехода в Wildcard в январе 2025 года.

Причиной смены региона стало то, что BLAST в этот раз не проводит отборочные в Северной и Южной Америке. Чтобы продолжить борьбу, состав вынужден участвовать в европейском квалификационном этапе.

Открытая квалификация в Европе состоится 8-9 октября, а команды, занявшие первые два места, пройдут в закрытый этап отбора к BLAST Slam IV.