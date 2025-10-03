Скидки
Wildcard рассталась с составом по Dota 2

Аудио-версия:
Комментарии

Организация Wildcard Gaming объявила о расформировании своего состава по Dota 2. Клуб опубликовал короткое сообщение, поблагодарив игроков и тренера за сотрудничество:

Даже лучшие истории подходят к концу. Сегодня мы прощаемся с нашим составом по Dota 2 и желаем ребятам всего наилучшего в будущем.

В ростер входили:

  • Люк Yamsun Ванг;
  • Френсис RCY Фандемера;
  • Виктор Fayde Зуев;
  • Даниил Bignum Шеховцов;
  • Пол Speeed Боккиккио;
  • Ионут Blincc Мусат (тренер).

До официального объявления стало известно, что бывшие игроки зарегистрировались на открытую квалификацию к BLAST Slam IV. Команда вернулась к своему прежнему названию — Apex Genesis, под которым коллектив уже выступал до перехода в Wildcard в январе 2025 года.

Причиной смены региона стало то, что BLAST в этот раз не проводит отборочные в Северной и Южной Америке. Чтобы продолжить борьбу, состав вынужден участвовать в европейском квалификационном этапе.

Открытая квалификация в Европе состоится 8-9 октября, а команды, занявшие первые два места, пройдут в закрытый этап отбора к BLAST Slam IV.

Новости. Чемп.Play
