Resident Evil Requiem добавили в список желаемого 2 млн человек

Комментарии

Capcom сообщила, что Resident Evil Requiem, судя по всему, очень спильно ждут. Игру добавили в список желаемого в Steam более 2 млн человек.

Фото: Capcom

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Resident Evil 9: Requiem — девятая игра основной серии знаменитого хоррора. Разработчики описывают сиквел как новую эру ужасов. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.

Комментарии
