Фильм «Тихое место 3» теперь выйдет на три недели позже

Фильм «Тихое место 3» теперь выйдет на три недели позже
По данным Deadline, Paramount Pictures сместила дату премьеры фильма «Тихое место 3» с 9 июля на 30 июля 2027 года. Причины этого неизвестны.

В СМИ отмечают, что, вероятно, Paramount хочет избежать конкуренции с сиквелом «Супермена» Джеймса Ганна, релиз которого запланирован на 9 июля 2027-го.

Режиссёром и сценаристом ленты выступит Джон Красински, который снимал и писал первую часть, а над второй уже не работал.

«Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность — очень чёткий слух, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Общие сборы серии превышают $ 900 млн.

