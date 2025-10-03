Фильм «Тихое место 3» теперь выйдет на три недели позже

По данным Deadline, Paramount Pictures сместила дату премьеры фильма «Тихое место 3» с 9 июля на 30 июля 2027 года. Причины этого неизвестны.

В СМИ отмечают, что, вероятно, Paramount хочет избежать конкуренции с сиквелом «Супермена» Джеймса Ганна, релиз которого запланирован на 9 июля 2027-го.

Режиссёром и сценаристом ленты выступит Джон Красински, который снимал и писал первую часть, а над второй уже не работал.

«Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность — очень чёткий слух, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Общие сборы серии превышают $ 900 млн.