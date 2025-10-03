В МВД рассказали, как уберечь себя от киберпреступников

Канал «Вестник Киберполиции России» рассказал, как россияне могут не попасться киберпреступникам. Жителей страны призвали удалять или хранить в защищённых папках файлы, которые могут представлять интерес для злоумышленников.

Ещё в МВД пояснили, что следует быть осторожными с фотографиями или сканами документов — к примеру паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковских карт. Подобные изображения следует хранить в защищённых облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, указали в ведомстве.

Ещё в канале посоветовали удалять лишние контакты, переносить важные данные в защищённую резервную копию и не хранить примечания с личной информацией прямо в карточке контакта.