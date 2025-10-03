Появился новый постер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом

Netflix опубликовал свежий постер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом в главной роли. На нём можно увидеть жуткую ухмылку персонажа.

Новый постер шоу

Фото: Netflix

«Монстр. История Эда Гейна» станет уже третьим сезоном большой антологии от Netflix. Продолжение расскажет историю одноимённого серийного убийцы, который совершал кровавые преступления в 1950-х в штате Висконсин.

Между тем Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х. Первый сезон посвятили Джеффри Дамеру, а второй — братьям Менендес.

Новая глава антологии Райана Мёрфи выйдет на Netflix уже сегодня.