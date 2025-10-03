Разработчики The Last of Us, God of War и других игр поздравили авторов Ghost of Yotei

Релиз Ghost of Yotei состоялся вчера, поэтому игровые студии поспешили поздравить коллег из Sucker Punch с выпуском экшена.

Свои поздравительные открытки оставили авторы The Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn, Saros и Death Stranding.

Открытки для Sucker Punch

Фото: Naughty Dog

Фото: Guerrilla Games

Фото: Housemarque

Фото: Kojima Productions

Фото: Sony Santa Monica

События Ghost of Yotei разворачиваются в 1603 году вокруг девушки по имени Ацу. Она встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, появились парные катаны, одати и кусаригама.

Тайтл доступен эксклюзивно на PS5. Он полностью поддерживает русский язык, включая озвучку.