Маккенна Грейс сорвала голос на съёмках «Крика 7»
Поделиться
Актриса Маккенна Грейс, известная в том числе по новым «Охотникам за привидениями», рассказала, что так сильно кричала на съёмках «Крика 7», что сорвала себе голос.
По словам Грейс, судьба сыграла с ней злую шутку, поскольку на следующий день после съёмок «Крика 7» у неё было прослушивание для масштабного мюзикла.
Я действительно потеряла голос, и это было впервые, но это было так круто! Я потеряла голос из-за того, что в таких фильмах много крика и воплей. На следующий день у меня было прослушивание для масштабного мюзикла, и я подумала: «Вы издеваетесь надо мной, конечно же».
Продолжение хоррор-франшизы выйдет в кинотеатрах 27 февраля.
Комментарии
- 3 октября 2025
-
10:15
-
09:37
-
09:08
-
08:31
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:19
-
00:18
- 2 октября 2025
-
23:58
-
21:52
-
20:56
-
20:31
-
20:04
-
19:56
-
19:28
-
19:01
-
18:33
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:01
-
15:41
-
15:35
-
15:00
-
14:30
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:38
-
13:38
-
13:26