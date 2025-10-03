Скидки
Вышел фильм «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи

Вышел фильм «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи
На сервисе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи в главной роли. Картину можно посмотреть даже в России — фильм вышел с локализованными субтитрами.

Лента основана на книге Лиззи Джонсон. Сюжет картины повествует о водителе автобуса и учительнице, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году.

Вместе с Макконахи сыграли Америка Феррера («Хорошая жена») и Юл Васкес («Гангстер»). Режиссёром фильма выступил Пол Гринграсс — автор фильмов «Превосходство Борна» и «Капитан Филлипс».

Картина получила высокие оценки от критиков за напряжённую атмосферу, отличную актёрскую игру и прочее.

Трейлер «Школьного автобуса»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

