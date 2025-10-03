Скидки
Вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом в главной роли
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Монстр. История Эда Гейна». Это новая глава большой антологии Райана Мёрфи, в которой рассказывается о различных маньяках и убийцах.

Так, первая часть была посвящена Джеффри Дамеру, а во второй рассказали про братьев Менендес, убивших своих родителей якобы ради наследства.

Эд Гейн — американский серийный убийца, некрофил и похититель трупов. Один из самых известных убийц в истории США, который повлиял на поп-культуру.

Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х. Деталей пока нет.

Трейлер сериала

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix.

