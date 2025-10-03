Скидки
Вышел фильм «Стив» с Киллианом Мёрфи в главной роли
Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Стив», главную роль в котором исполнил Киллиан Мёрфи. Картину уже можно посмотреть подписчикам онлайн-кинотеатра, но в России он не работает.

События картины разворачиваются в 1996 году. Главный герой — директор школы для трудных подростков Стив. Однажды к нему приезжает съёмочная группа, чтобы снять о ней документальный фильм. Стив пытается спасти учреждение от закрытия на фоне правительственных реформ в сфере образования, но его собственное психологическое здоровье начинает вызывать тревогу.

Вторую титульную роль исполнила актриса Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступил Тим Милантс — автор фильма «Мелочи жизни», в котором также снялся Киллиан Мёрфи.

