Финальный трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен» — премьера 5 октября

Комментарии

Студия J.C.Staff представила новый трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Шоу про знаменитого супергероя вернётся уже 5 октября — в этот день зрителей ждёт рекап предыдущих событий.

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат J.C.Staff.

Третий сезон шоу продолжит историю Сайтамы, который выполняет свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок». Аниме вернётся спустя шесть лет после финала второго сезона, хотя анонсировали продолжение ещё в 2022 году.

За проект вновь отвечает студия J.C.Staff — создатели второго сезона. Опенинг к проекту написали знаменитые JAM Project.

