Для EA Sports FC 26 вышел второй патч — улучшили игру в защите после розыгрыша мяча

Компания Electronic Arts выпустила второй патч для EA Sports FC 26. Апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Новый патч связан с многолетними просьбами исправить ошибки во время розыгрыша мяча — долгие годы после старта игры в центре поля защитники обеих команд не могли справиться с нападающими соперника, как будто намеренно играя хуже обычного. В EA постарались исправить это, улучшив расположение игроков после ввода мяча в игру и сделав более компактной общую формацию спортсменов.

Авторы также улучшили ПК-версию игры — оптимизировали физику тканей, повысили частоту кадров во время свободных ударов и устранили ошибки с отключениями геймпада во время матчей.