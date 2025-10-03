Скидки
Патч 7.39e в Дота 2 (Dota 2) от 3 октября — что изменилось, кого усилили и ослабили

В Dota 2 вышел балансный патч 7.39e — ослабили Dominator и ввели Kez на про-сцену
Комментарии

Ночью 3 октября Valve выпустила обновление 7.39e для Dota 2. Патч вновь содержит незначительные правки баланса игры, внесённые после чемпионата мира The International 2025.

Главным изменением апдейта стал новый герой Kez — его добавили в режим Captain's Mode и, соответственно, на профессиональную сцену. Разработчики также ослабили популярные предметы — Helm of Dominator теперь расходует 50 маны, его нельзя применить сразу после получения урона, а скорость передвижения подконтрольного крипа снизили до 370. Кроме того, теперь нельзя использовать Ghost Scepter и Ethereal Blade, находясь под эффектом невосприимчивости к магии, а перезарядка Refresher Orb увеличивается на 10 секунд с каждым применением.

В патче также ослабили многих популярных героев: Abaddon увеличили перезарядку ультимейта, BeastMaster снизили урон и ослабили таланты, Disruptor подняли перезарядку на Static Storm, а Eathshaker'у заметно снизили урон на Aftershock. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Dota 2.

Комментарии
