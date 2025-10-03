Расписание выхода детективного сериала «Как приручить лису»

Уже 10 октября состоится премьера сериала «Как приручить лису». Сюжет шоу расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 21 ноября.

Расписание выхода сериала «Как приручить лису»