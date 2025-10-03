Скидки
Сериал Как приручить лису от Окко (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Как приручить лису»
Уже 10 октября состоится премьера сериала «Как приручить лису». Сюжет шоу расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 21 ноября.

Расписание выхода сериала «Как приручить лису»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 октября
2-я серия10 октября
3-я серия17 октября
4-я серия24 октября
5-я серия31 октября
6-я серия7 ноября
7-я серия14 ноября
8-я серия21 ноября
