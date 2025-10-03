Расписание выхода детективного сериала «Как приручить лису»
Уже 10 октября состоится премьера сериала «Как приручить лису». Сюжет шоу расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 21 ноября.
Расписание выхода сериала «Как приручить лису»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 октября
|2-я серия
|10 октября
|3-я серия
|17 октября
|4-я серия
|24 октября
|5-я серия
|31 октября
|6-я серия
|7 ноября
|7-я серия
|14 ноября
|8-я серия
|21 ноября
