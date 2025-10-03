Скидки
«Самый безумный эпизод»: Джеймс Ганн — о финале второго сезона «Миротворца»

Глава студии DC и шоураннер сериала «Миротворец» Джеймс Ганн рассказал о финале второго сезона шоу с Джоном Синой. Премьера восьмой серии состоится уже 10 октября на стриминговом сервисе HBO Max.

По словам Ганна, финальный эпизод стал самым безумным и диким за всю историю «Миротворца». Постановщик гарантирует, что зрители будут в шоке от увиденного.

Могу гарантировать, что восьмая серия — самый безумный, самый дикий и самый замечательный эпизод «Миротворца», который мы когда-либо создавали.

Всего во второй сезон «Миротворца» войдёт восемь серий. Ранее Джеймс Ганн говорил, что третий сезон пока не планируется, но персонажи из сериала вернутся в другом проекте киновселенной DC.

