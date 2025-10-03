Мультсериал «Чебурашка» стартует 25 октября — трейлер

Киностудия «Союзмультфильм» сообщила дату выхода мультсериала «Чебурашка». Первая серия выйдет 25 октября в эфире телеканала «Солнце». В этот же день состоится премьера проекта в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko.

Видео доступно в группе Союзмультфильм во «Вконтакте». Права на видео принадлежат «Союзмультфильм».

Авторы также представили трейлер мультсериала. Проект выполнен в технике 3D-анимации, а стилизован под кукольные мультфильмы. Кроме того, в «Чебурашке» прозвучат композиции из оригинального сериала.

По сюжету мультсериала Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создает «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.