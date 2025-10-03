Скидки
Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец», чтобы не платить штраф — СМИ

Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец», чтобы не платить штраф — СМИ
Издание The Ankler сообщило о причинах продления сериала от Amazon «Властелин колец: Кольца власти» до пятого сезона. Согласно информации портала, если компания не выпустит продолжение шоу, то оно будет платить штраф владельцам фентезийной франшизы.

Так, по данным источников, если Amazon не выполнит условий, то будет обязан выплатить неустойку в размере $ 20 млн за невыпущенный сезон. Несмотря на критику сериала, компания не собирается выплачивать крупный штраф и планирует закончить его.

«Властелин колец: Кольца власти» начал выходить в 2022 году и был низко оценён зрителями: первый сезон получил 38% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Второй сезон уже рекомендовало к просмотру больше зрителей — 59%. Сейчас Amazon работает над третьим продолжением шоу.

О новом фильме по «Властелину колец»:
Энди Сёркис с командой готовится к съёмкам «Властелина колец: Охота на Голлума»
