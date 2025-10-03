NRG сыграет в финале VALORANT Champions 2025

NRG разгромила Fnatic в полуфинале верхней сетки VALORANT Champions 2025. Схватка за участие в финале завершилась со счётом 2:0 (14:12 на Ascent и 13:5 на Abyss).

Победа позволила американскому клубу впервые за историю состава сыграть за звание чемпиона в главном турнире по VALORANT.

Коллектив Тимофея Chronicle Хромова, в свою очередь, упал в нижнюю сетку. Там команде дадут шанс попасть в финал чемпионата. В четвертьфинале сыграют DRX и Paper Rex. Матч начнётся 3 октября в 17:00 мск.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн. В ближайшие дни также состоятся анонс по игре.