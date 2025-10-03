Скидки
Вышел восьмой эпизод сериала «Дыши» — первый сезон картины завершён

Вышел восьмой эпизод сериала «Дыши» — первый сезон картины завершён
В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Дыши». Он стал финальным для первого сезона. Получит ли картина продолжение, пока неизвестно.

Сюжет «Дыши» повествует о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.

Главную роль в проекте сыграла Марина Александрова — звезда сериала «Екатерина». В «Дыши» также снялись Дарья Верещагина («Сто лет тому вперёд»), Пётр Буслов («Бумер») и Мария Лукьянова («Регби»). Режиссёром «Дыши» выступила Анна Кузнецова («Каникулы»).

