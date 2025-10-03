Virtus.pro распустила состав VP.CIS по Dota 2

Организация Virtus.pro сообщила, что состав VP.CIS по Dota 2 приостанавливает активность: все игроки выставлены на трансфер и смогут продолжить карьеру в других клубах.

Все игроки выставлены на трансфер и смогут продолжить карьеру в других организациях. В первую очередь это решение связано с результатами команды, которые не соответствовали ожиданиям клуба и болельщиков.

Согласно заявлению клуба, мидер состава Андрей Serenada Кушнарёв возвращается в молодёжный ростер VP.Prodigy, а тренер Артём fng Баршак сохранит место в структуре Virtus.pro. Также на трансфер были выставлены бывшие игроки One Move.

Бывший состав VP.CIS по Dota 2:

Алик V-Tune Воробей;

Артём lorenof Мельник;

Иван OneJey Живицкий;

Владислав Rein Косыгин;

Бывший состав One Move по Dota 2:

Кирилл eyesxght Гончаров;

Николай WoE Рубан;

Владимир Difference Климонтов;

Алексей Not me Космынин.

С момента основания ростера, 21 сентября 2025 года, VP.CIS не прошёл ни на один тир-1 турнир. Основной состав же отобрался на DreamLeague Season 27 и FISSURE Playground 2.