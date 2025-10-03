Virtus.pro распустила состав VP.CIS по Dota 2

Организация Virtus.pro сообщила, что состав VP.CIS по Dota 2 приостанавливает активность: все игроки выставлены на трансфер и смогут продолжить карьеру в других клубах.
Все игроки выставлены на трансфер и смогут продолжить карьеру в других организациях. В первую очередь это решение связано с результатами команды, которые не соответствовали ожиданиям клуба и болельщиков.
Согласно заявлению клуба, мидер состава Андрей Serenada Кушнарёв возвращается в молодёжный ростер VP.Prodigy, а тренер Артём fng Баршак сохранит место в структуре Virtus.pro. Также на трансфер были выставлены бывшие игроки One Move.
Бывший состав VP.CIS по Dota 2:
- Алик V-Tune Воробей;
- Артём lorenof Мельник;
- Иван OneJey Живицкий;
- Владислав Rein Косыгин;
Бывший состав One Move по Dota 2:
- Кирилл eyesxght Гончаров;
- Николай WoE Рубан;
- Владимир Difference Климонтов;
- Алексей Not me Космынин.
С момента основания ростера, 21 сентября 2025 года, VP.CIS не прошёл ни на один тир-1 турнир. Основной состав же отобрался на DreamLeague Season 27 и FISSURE Playground 2.