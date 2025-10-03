Скидки
Фильм Гренландия 2: Миграция с Батлером (2026) — дата выхода в России, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Фильм-катастрофа «Гренландия 2» с Джерардом Батлером выйдет в России 29 января
Комментарии

Компания Global Film представила русскоязычный трейлер фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция». Картина официально выйдет в России 29 января.

Видео доступно в VK-группе GSTV. Права на видео принадлежат Global Film.

Лента продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила катастрофу. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замерзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).

